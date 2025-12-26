Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье - РИА Новости, 26.12.2025
15:55 26.12.2025
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье - РИА Новости, 26.12.2025
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера субботы до утра воскресенья в Московской области, сообщается на... РИА Новости, 26.12.2025
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на 28 декабря ожидаются метель, гололедица и сильный ветер

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера субботы до утра воскресенья в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", период с 18 часов 27 декабря до 10 часов 28 декабря на территории Московской области ожидается снег, местами сильный снег, в отдельных районах метель; мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, порывы западного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Женщина идет по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Подмосковье придут морозы
8 декабря, 10:12
 
Московская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
