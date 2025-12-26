https://ria.ru/20251226/podmoskove-2064921312.html
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье - РИА Новости, 26.12.2025
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
Спасатели предупредили о метели, гололедице и ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера субботы до утра воскресенья в Московской области, сообщается на... РИА Новости, 26.12.2025
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
В Подмосковье в ночь на 28 декабря ожидаются метель, гололедица и сильный ветер