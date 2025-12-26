Рейтинг@Mail.ru
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:08 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/plennyj-2064974397.html
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный
Украинский пленный Александр Тытаря рассказал, что во время сдачи в плен на богуславском направлении, его сослуживцев добили дроны ВСУ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:08:00+03:00
2025-12-26T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
https://ria.ru/20250807/plennyy-2033842544.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный

Украинский пленный Тытаря рассказал, что дроны ВСУ добили сдающихся в плен

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 26 дек - РИА Новости. Украинский пленный Александр Тытаря рассказал, что во время сдачи в плен на богуславском направлении, его сослуживцев добили дроны ВСУ.
«
"Был я на позиции. Хлопцам говорю: "Давайте вылезать будем, сдаваться, так дело не пойдет". Вылезли все. Один я в живым остался. Наши дронщики (операторы БПЛА - ред.) добили, чтобы в плену ничего не рассказали", - сказал Тытаря.
Пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен
7 августа, 06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала