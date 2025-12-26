https://ria.ru/20251226/plennyj-2064974397.html
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный - РИА Новости, 26.12.2025
ВСУ добили сдающихся в плен сослуживцев дронами, рассказал пленный
Украинский пленный Александр Тытаря рассказал, что во время сдачи в плен на богуславском направлении, его сослуживцев добили дроны ВСУ. РИА Новости, 26.12.2025
Украинский пленный Тытаря рассказал, что дроны ВСУ добили сдающихся в плен