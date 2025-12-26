"Не хочет говорить". В США пришли в ужас от мирного плана Зеленского

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В мирном плане Владимира Зеленского есть серьезные упущения, которые Европа старается не замечать, обратил внимание отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Есть три упущения: 1) ничего не сказано о нейтралитете/отсутствии НАТО на Украине, 2) ничего о статусе Украины после завершения конфликта, 3) нет упоминания о конституционных поправках, защищающих русский язык и свободу вероисповедания на Украине. Эти три упущения — красная линия, о которой никто на Западе не хочет говорить, и причина, по которой этот мирный план Зеленского, возможно, уже обречен на провал", — заметил он.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в пятницу заявил, что распространяемый на Украине план по урегулированию конфликта сильно отличается от обсуждаемого с американской стороной.
Документ из 20 пунктов накануне был опубликован в украинских СМИ. Утверждается, что его предоставил журналистам Владимир Зеленский. Среди его основных положений — отказ отвести войска при требовании сделать это от России, гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО, совместное управление Запорожской АЭС с Вашингтоном, а также подписание соглашения о ненападении с Москвой без закрепления его в украинском законодательстве. Помимо этого, текст не содержит конкретики по статусу русского языка.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
"Ни шагу назад": Зеленский оскорбил Трампа
25 декабря, 08:00
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Трамп, который смог: итоги 2025 года для США
25 декабря, 08:00