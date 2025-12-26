Рейтинг@Mail.ru
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/plan-2064833871.html
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского - РИА Новости, 26.12.2025
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
Пункт о численности украинской армии в мирном плане Владимира Зеленского говорит о постоянной войне с Россией, пишет Steigan. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:29:00+03:00
2025-12-26T12:29:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
кирилл дмитриев
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a32061879329120b6871e4f57351bf6e.jpg
https://ria.ru/20251226/zelenskiy-2064768962.html
https://ria.ru/20251226/polsha-2064783293.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062300061_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0aae6339f32aa86a11b994a3c4ae2a04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, кирилл дмитриев, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского

Steigan: пункт о размере ВСУ в плане Зеленского говорит о постоянной войне с РФ

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пункт о численности украинской армии в мирном плане Владимира Зеленского говорит о постоянной войне с Россией, пишет Steigan.
«
"Серьезную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Чрезвычайное событие". Выходка Зеленского вызвала переполох в Киеве
Вчера, 08:59
Обозреватель считает, что из-за этого пункта план Зеленского больше похож на тактическую уловку, чем на реальную инициативу по достижению мира.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию. Как отметил Песков, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно.
Он подчеркнул, что Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом
Вчера, 10:04
 
В миреРоссияСШАКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевЗапорожская АЭСРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала