Врач рассказал о пике заболеваемости "гонконгским гриппом" в России

РИМ, 26 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Пик заболеваемости новой разновидностью гриппа, так называемым "гонконгским штаммом", в России можно ожидать после новогодних каникул с возобновлением учебы в школах, инкубационный период длится два-три дня, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.

"Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы", - заявил эксперт.

По его словам, способ заражения имеет характер цепочки, особенно в семейном кругу,