Врач рассказал о пике заболеваемости "гонконгским гриппом" в России
Врач рассказал о пике заболеваемости "гонконгским гриппом" в России - 26.12.2025
Врач рассказал о пике заболеваемости "гонконгским гриппом" в России
Пик заболеваемости новой разновидностью гриппа, так называемым "гонконгским штаммом", в России можно ожидать после новогодних каникул с возобновлением учебы в...
здоровье - общество
россия
россия
Новости
Врач рассказал о пике заболеваемости "гонконгским гриппом" в России
РИА Новости: пик "гонконгского гриппа" в РФ может быть после Нового года
РИМ, 26 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Пик заболеваемости новой разновидностью гриппа, так называемым "гонконгским штаммом", в России можно ожидать после новогодних каникул с возобновлением учебы в школах, инкубационный период длится два-три дня, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач городской миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.
"Период праздников для вирусов является облегчающим фактором. Поездки, застолья, семейная близость становятся катализатором, и эффекты можно увидеть после. Если на каникулы закрываются школы, то пик наступит после начала учебы", - заявил эксперт.
По его словам, способ заражения имеет характер цепочки, особенно в семейном кругу,
"Если инкубационный период длится две-три дня, то пик наступает за 10 дней. Эта "вершина горы" может продлиться пару недель: сезон заболеваемости выглядит как колоколообразная кривая, которая растет до определенной точки, чтобы потом спуститься. Это прогрессия", - пояснил эксперт.