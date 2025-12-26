Песков: страны АТР должны быть аккуратными в повышении военных расходов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Рост военных расходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе должен быть аккуратным, чтобы это не приводило к эскалации напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне повышения военного бюджета Японии.