Россия и США провели телефонные переговоры
Россия и США провели телефонные переговоры
Представители России и США поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2025
Песков: Россия и США провели телефонные переговоры по поручению Путина
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители России и США поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"По поручению президента Путина
состоялся контакт между представителями администраций России
и Соединенных Штатов", — сказал он журналистам.
С российской стороны участвовал помощник президента Юрий Ушаков, с американской — несколько представителей Белого дома.
По данным агентства Reuters, в переговорах принял участие также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины
. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО
. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск
.
В минувшие выходные глава РФПИ
Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.