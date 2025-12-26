Россия и США провели телефонные переговоры

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители России и США поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", — сказал он журналистам.

С российской стороны участвовал помощник президента Юрий Ушаков, с американской — несколько представителей Белого дома.

По данным агентства Reuters, в переговорах принял участие также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.

Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины . Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО . Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск