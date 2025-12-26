Рейтинг@Mail.ru
Россия и США провели телефонные переговоры - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 26.12.2025 (обновлено: 18:35 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/peskov-2064877604.html
Россия и США провели телефонные переговоры
Россия и США провели телефонные переговоры - РИА Новости, 26.12.2025
Россия и США провели телефонные переговоры
Представители России и США поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:21:00+03:00
2025-12-26T18:35:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064735568.html
https://ria.ru/20251226/plan-2064833871.html
https://ria.ru/20251226/zaes-2064732207.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, в мире, стив уиткофф, джаред кушнер
Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Россия и США провели телефонные переговоры

Песков: Россия и США провели телефонные переговоры по поручению Путина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Представители России и США поговорили по телефону, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
Вчера, 08:00
С российской стороны участвовал помощник президента Юрий Ушаков, с американской — несколько представителей Белого дома.
По данным агентства Reuters, в переговорах принял участие также спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Постоянная война". СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского
Вчера, 12:29
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю рассказали о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала