https://ria.ru/20251226/peskov-2064876369.html
Песков рассказал о своих планах на 1 января
Песков рассказал о своих планах на 1 января - РИА Новости, 26.12.2025
Песков рассказал о своих планах на 1 января
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с юмором рассказал о своих планах на первый день нового года – выспаться и продолжить мониторить ситуацию. РИА Новости, 26.12.2025
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251226/novyygod-2063635436.html
россия
россия, дмитрий песков
