В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева - РИА Новости, 26.12.2025
14:17 26.12.2025 (обновлено: 14:27 26.12.2025)
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
В Кремле проанализировали информацию, полученную от Дмитриева
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Кремле проанализировали информацию, полученную от спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева по итогам поездки в США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"После того, как Дмитриев доложил президенту об итогах своей поездки в Америку, об итогах своих контактов с американцами, эта информация была проанализирована, и по поручению президента (России Владимира - ред.) Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", - сказал Песков журналистам.
Песков: Москва сформулирует свою позицию на основе информации от Дмитриева
