14:16 26.12.2025 (обновлено: 14:21 26.12.2025)
Россия и США условились продолжать диалог, заявил Песков
россия, сша, в мире, дмитрий песков, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США условились продолжать диалог.
Журналисты задали Пескову вопрос о контактах между представителями администрации России и США по поручению президента РФ Владимира Путина после того, как был проанализирован документ, который привез глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Был такой телефонный контакт (между представителями администрации России и США - ред.), и решили продолжать диалог", - сказал Песков журналистам.
Прибытие многоцелевой атомной подводной лодки К-561 Казань проекта 885М Ясень-М к месту постоянного базирования в губе Нерпичья в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Ценный актив Путина". В США забили тревогу из-за "сюрприза" России
Вчера, 10:36
 
