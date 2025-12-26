https://ria.ru/20251226/perm-2064881691.html
В Перми подросток получил девять лет колонии за убийство бабушки и дяди
Шестнадцатилетнему подростку из Перми суд назначил девять лет воспитательной колонии за убийство бабушки и дяди, совершенное под наркотиками, сообщило СУСК РФ... РИА Новости, 26.12.2025
В Перми подросток получил девять лет колонии за убийство бабушки и дяди
