В Перми подросток получил девять лет колонии за убийство бабушки и дяди

Ранее ведомство сообщало, что 12 мая подросток был дома в Перми в состоянии наркотического опьянения. Он задумал убийство своих бабушки и дяди из-за неприязненных отношений. Взяв нож, юноша нанес несколько ударов, оба погибли на месте.