Пентагон удалил утверждение о запросе ударов по ИГИЛ* от Нигерии - РИА Новости, 26.12.2025
04:36 26.12.2025
Пентагон удалил утверждение о запросе ударов по ИГИЛ* от Нигерии
Пентагон изменил заявление об ударах по ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), удалив утверждение о том, что Нигерия их запросила,... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
нигерия
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
нигерия
россия
в мире, нигерия, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Нигерия, Россия, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
Пентагон удалил утверждение о запросе ударов по ИГИЛ* от Нигерии

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Пентагон изменил заявление об ударах по ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), удалив утверждение о том, что Нигерия их запросила, обратило внимание РИА Новости.
В оригинальном заявлении, размещенном в соцсети X, говорилось, что удары были нанесены по запросу нигерийских властей. Через час Африканское командование ВС США это заявление удалило и сообщило, что атака была нанесена в координации с нигерийскими властями.
Пентагон ранее ошибся в написании названия нигерийского штата, по объектам на территории которого были нанесены удары. В оригинальном заявлении говорилось о несуществующем штате "Собото". В новом название поправили на Сокото.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона
В миреНигерияРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
