Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Пентагон не смог правильно написать название штата в Нигерии, по которому ранее нанес удары против ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), передает корреспондент РИА Новости.

"Африканское командование ВС США по запросу нигерийских властей нанесло удар в штате Собото, уничтожив нескольких террористов ИГИЛ*", - говорится в заявлении AFRICOM.

Корректное название штата – Сокото. Командование удалило твит с ошибкой и через час выпустило новый, где название штата было написано правильно.

Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.