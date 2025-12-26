Рейтинг@Mail.ru
04:05 26.12.2025
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*
Пентагон не смог правильно написать название штата в Нигерии, по которому ранее нанес удары против ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), РИА Новости, 26.12.2025
нигерия, сша, россия, дональд трамп, в мире, министерство обороны сша
Нигерия, США, Россия, Дональд Трамп, В мире, Министерство обороны США
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*

Пентагон ошибся в названии штата в Нигерии, по которому нанес удары против ИГИЛ

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Пентагон не смог правильно написать название штата в Нигерии, по которому ранее нанес удары против ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), передает корреспондент РИА Новости.
"Африканское командование ВС США по запросу нигерийских властей нанесло удар в штате Собото, уничтожив нескольких террористов ИГИЛ*", - говорится в заявлении AFRICOM.
Корректное название штата – Сокото. Командование удалило твит с ошибкой и через час выпустило новый, где название штата было написано правильно.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Военные США подтвердили запрос Нигерии на удар по террористам
02:58
 
