https://ria.ru/20251226/pentagon-2064756920.html
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ* - РИА Новости, 26.12.2025
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*
Пентагон не смог правильно написать название штата в Нигерии, по которому ранее нанес удары против ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T04:05:00+03:00
2025-12-26T04:05:00+03:00
2025-12-26T04:05:00+03:00
нигерия
сша
россия
дональд трамп
в мире
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_b99adab08acdf469d4bb0e0ec8675d3f.jpg
https://ria.ru/20251226/ssha-2064754744.html
нигерия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_14:0:991:733_1920x0_80_0_0_6f61e13affffa6cb2bcfccd88269a2ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигерия, сша, россия, дональд трамп, в мире, министерство обороны сша
Нигерия, США, Россия, Дональд Трамп, В мире, Министерство обороны США
Пентагон ошибся в названии штата Нигерии, в котором нанес удары против ИГ*
Пентагон ошибся в названии штата в Нигерии, по которому нанес удары против ИГИЛ
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Пентагон не смог правильно написать название штата в Нигерии, по которому ранее нанес удары против ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ), передает корреспондент РИА Новости.
"Африканское командование ВС США по запросу нигерийских властей нанесло удар в штате Собото, уничтожив нескольких террористов ИГИЛ*", - говорится в заявлении AFRICOM.
Корректное название штата – Сокото. Командование удалило твит с ошибкой и через час выпустило новый, где название штата было написано правильно.
Президент США Дональд Трамп
31 октября обозначил Нигерию
в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация