Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 26.12.2025 (обновлено: 07:13 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/pensiya-2064748242.html
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь - РИА Новости, 26.12.2025
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь
Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря — это коснется граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, сообщили РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:41:00+03:00
2025-12-26T07:13:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a3a8e115570af8f80e2c548e11abcc9.jpg
https://ria.ru/20251223/pensii-2063988653.html
https://ria.ru/20251224/vyplaty-1764904538.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002585951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fb9187f0fc06cc15803a7d3b7460a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь

РИА Новости: часть пенсионеров получит пенсию за январь до 30 декабря

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большая часть пенсионеров получит пенсию за январь досрочно, до 30 декабря — это коснется граждан, даты выплат которых выпадают на январские праздники, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. Почтовые отделения осуществят доставку пенсионерам в январе по обычному графику. Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря", — сказали в Соцфонде.
Выдача пенсий в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Россиянам рассказали об изменении порядка выплат пенсий в январе
23 декабря, 05:06
Досрочные выплаты коснутся россиян, которые обычно получают пенсию с 1 по 11 число месяца. Это связано с тем, что на обозначенный период выпадают новогодние праздники. После каникул доставка через банки возобновится по стандартному графику.
При этом страховые пенсии за январь придут уже в увеличенном на 7,6% размере.
"Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят дополнительные выплаты Социального фонда, они также будут зачислены досрочно. Все средства поступят автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого", — уточнили в Соцфонде.
Почтой России пенсию за январь доставят в привычные даты — с 3 по 25 января. В этот же период будет доступно получение выплаты через кассу почтового отделения.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2026 году
24 декабря, 12:21
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала