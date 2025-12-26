В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большинство пенсионеров получат январскую пенсию до 30 декабря, сообщили РИА Новости в Социальном фонде.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. <…> Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря", — сказали в ведомстве.
Там пояснили, что речь идет о тех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 11-е число месяца. В январе на это время выпадают новогодние каникулы. А затем добавка пенсий через банки возобновится по привычному графику.
В Соцфонде отметили, что досрочно выплатят все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Таким же образом поступят и дополнительные выплаты Соцфонда. Все средства зачислят автоматически, никуда обращаться для этого не нужно.
Почта доставит пенсию в обычные даты — с 3 по 25 января. Тогда же выплаты можно будет получить через кассу почтового отделения.
Причем страховые пенсии за январь уже будут проиндексированы на 7,6%, напомнили в Соцфонде. В среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей, до 27,7 тысячи. По данным ведомства, прибавку получат более 38 миллионов человек.
Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии повысят тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров. Это затронет почти 4,4 миллиона человек — такую пенсию назначают по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
