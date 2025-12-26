Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь - РИА Новости, 26.12.2025
09:04 26.12.2025 (обновлено: 11:31 26.12.2025)
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь
Большинство пенсионеров получат январскую пенсию до 30 декабря, сообщили РИА Новости в Социальном фонде. РИА Новости, 26.12.2025
россия, общество, социальный фонд россии, пенсии
Россия, Общество, Социальный фонд России, Пенсии
В Соцфонде рассказали, когда будет выплачена пенсия за январь

РИА Новости: большинство пенсионеров получат январскую пенсию до 30 декабря

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Большинство пенсионеров получат январскую пенсию до 30 декабря, сообщили РИА Новости в Социальном фонде.
"В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. <…> Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря", — сказали в ведомстве.
Выплаты пенсионерам к Новому году и после: что изменится в 2026 году
24 декабря, 12:21
Там пояснили, что речь идет о тех, кто обычно получает пенсию с 1-го по 11-е число месяца. В январе на это время выпадают новогодние каникулы. А затем добавка пенсий через банки возобновится по привычному графику.
В Соцфонде отметили, что досрочно выплатят все виды пенсий: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Таким же образом поступят и дополнительные выплаты Соцфонда. Все средства зачислят автоматически, никуда обращаться для этого не нужно.
Почта доставит пенсию в обычные даты — с 3 по 25 января. Тогда же выплаты можно будет получить через кассу почтового отделения.
Причем страховые пенсии за январь уже будут проиндексированы на 7,6%, напомнили в Соцфонде. В среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей, до 27,7 тысячи. По данным ведомства, прибавку получат более 38 миллионов человек.
Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии повысят тем же темпом, как вырастет прожиточный минимум пенсионеров. Это затронет почти 4,4 миллиона человек — такую пенсию назначают по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца в ситуации, когда человек не наработал необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
В Госдуме рассказали, кто в 2026 году выйдет на пенсию
24 декабря, 01:28
