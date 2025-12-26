В Москве скорректируют парковочные тарифы

«

"Со 2 января 2026 года в Москве будут точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц. На 12 улицах Москвы парковка станет дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках меньше 50%, поэтому тариф будет снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевеет на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.