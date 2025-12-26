https://ria.ru/20251226/ovchinskiy-2064791107.html
Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации
Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации - РИА Новости, 26.12.2025
Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации
Площадку для строительства нового дома по программе реновации освободили в московском районе Измайлово, сообщил министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Площадку для строительства нового дома по программе реновации освободили в московском районе Измайлово, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Один из механизмов реализации программы реновации – это волновое переселение москвичей. Сначала все жители старого дома переезжают в современные новостройки, затем расселенное здание сносят, а на его месте формируют территорию для строительства нового жилья с сопутствующей инфраструктурой. Такая площадка сейчас сформирована на 1-й Прядильной улице", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на площадке планируется построить новостройку, ее общая жилая площадь составит около 7,2 тысячи квадратных метров. Благодаря этому современное жилье смогут получить около 260 москвичей.
В доме и на прилегающей территории предполагается безбарьерная среда, на первых этажах предусмотрены помещения под инфраструктуру, добавляется в пресс-релизе.