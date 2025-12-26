Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Площадку для строительства нового дома по программе реновации освободили в московском районе Измайлово, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Один из механизмов реализации программы реновации – это волновое переселение москвичей. Сначала все жители старого дома переезжают в современные новостройки, затем расселенное здание сносят, а на его месте формируют территорию для строительства нового жилья с сопутствующей инфраструктурой. Такая площадка сейчас сформирована на 1-й Прядильной улице", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении уточняется, что на площадке планируется построить новостройку, ее общая жилая площадь составит около 7,2 тысячи квадратных метров. Благодаря этому современное жилье смогут получить около 260 москвичей.