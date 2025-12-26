Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации
10:38 26.12.2025
Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации
Овчинский: в Измайлове освободили площадку для дома по реновации
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, департамент градостроительной политики, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Департамент градостроительной политики, Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Площадку для строительства нового дома по программе реновации освободили в московском районе Измайлово, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Один из механизмов реализации программы реновации – это волновое переселение москвичей. Сначала все жители старого дома переезжают в современные новостройки, затем расселенное здание сносят, а на его месте формируют территорию для строительства нового жилья с сопутствующей инфраструктурой. Такая площадка сейчас сформирована на 1-й Прядильной улице", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что на площадке планируется построить новостройку, ее общая жилая площадь составит около 7,2 тысячи квадратных метров. Благодаря этому современное жилье смогут получить около 260 москвичей.
В доме и на прилегающей территории предполагается безбарьерная среда, на первых этажах предусмотрены помещения под инфраструктуру, добавляется в пресс-релизе.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыДепартамент градостроительной политикиВладислав Овчинский
 
 
