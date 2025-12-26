"Военная мысль" оценила перспективы применения высокоточного оружия

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Применение стратегической группировки с неядерным высокоточным оснащением может оказаться эффективной мерой отражения возможной агрессии против России, но не является альтернативой ядерному оружию, говорится в статье издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль", с которой ознакомилось РИА Новости.

В статье за авторством, в том числе, первого замкомандующего РВСН , генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова указывается, что в 2014 году в российской военной доктрине появился термин "система неядерного сдерживания", трактующийся как комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против России неядерными средствами. Для нанесения высокоточных неядерных ударов могут применяться, например, ракетные комплексы "Авангард" и "Орешник".

"Применение стратегической группировки с неядерным высокоточным оснащением не ставит конечной целью нанесение неприемлемого ущерба противнику. Альтернативы ядерному оружию здесь нет. Способность стратегической высокоточной системы вооружения в обычном оснащении выполнять боевые задачи поражения объектов на территории агрессора может стать дополнительным сдерживающим фактором в развязывании агрессии, направленной против России. Применение данной системы в ходе войны на ее начальном этапе может оказаться эффективной мерой, направленной на отражение агрессии и принуждение противника к прекращению военных действий на выгодных для России условиях", — утверждается в статье.

В публикации поясняется, что новые системы вооружений в составе РВСН могут применяться для ударов по критически важным объектам противника для нанесения значительного урона его военной и энергетической инфраструктуре.

"Эти удары будут способствовать сдерживанию агрессии и ее дальнейшей деэскалации. Применение неядерного стратегического оружия, в отличие от применения ядерного, не влечет за собой прямой угрозы начала глобальной ядерной войны, что делает его более приемлемым в решении ряда задач военных конфликтов", — говорится в статье.