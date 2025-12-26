Рейтинг@Mail.ru
"Военная мысль" оценила перспективы применения высокоточного оружия - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 26.12.2025 (обновлено: 06:05 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/oruzhie-2064754883.html
"Военная мысль" оценила перспективы применения высокоточного оружия
"Военная мысль" оценила перспективы применения высокоточного оружия - РИА Новости, 26.12.2025
"Военная мысль" оценила перспективы применения высокоточного оружия
Применение стратегической группировки с неядерным высокоточным оснащением может оказаться эффективной мерой отражения возможной агрессии против России, но не... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:01:00+03:00
2025-12-26T06:05:00+03:00
безопасность
россия
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904001911_0:39:1718:1005_1920x0_80_0_0_b4a8ff4cdaf1c3dd2f169f2a164440cd.jpg
https://ria.ru/20251217/yars-2062533207.html
https://ria.ru/20251014/ispytaniya-2048093504.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904001911_163:0:1555:1044_1920x0_80_0_0_843539118aaa9fbaeb543037baae5379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
"Военная мысль" оценила перспективы применения высокоточного оружия

"Военная мысль": ответом на агрессию может стать удар высокоточным оружием

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Применение стратегической группировки с неядерным высокоточным оснащением может оказаться эффективной мерой отражения возможной агрессии против России, но не является альтернативой ядерному оружию, говорится в статье издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль", с которой ознакомилось РИА Новости.
В статье за авторством, в том числе, первого замкомандующего РВСН, генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова указывается, что в 2014 году в российской военной доктрине появился термин "система неядерного сдерживания", трактующийся как комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против России неядерными средствами. Для нанесения высокоточных неядерных ударов могут применяться, например, ракетные комплексы "Авангард" и "Орешник".
Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в шахтную пусковую установку - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Ракеты комплекса "Ярс" загрузили в пусковые установки в преддверии Дня РВСН
17 декабря, 05:39
"Применение стратегической группировки с неядерным высокоточным оснащением не ставит конечной целью нанесение неприемлемого ущерба противнику. Альтернативы ядерному оружию здесь нет. Способность стратегической высокоточной системы вооружения в обычном оснащении выполнять боевые задачи поражения объектов на территории агрессора может стать дополнительным сдерживающим фактором в развязывании агрессии, направленной против России. Применение данной системы в ходе войны на ее начальном этапе может оказаться эффективной мерой, направленной на отражение агрессии и принуждение противника к прекращению военных действий на выгодных для России условиях", — утверждается в статье.
В публикации поясняется, что новые системы вооружений в составе РВСН могут применяться для ударов по критически важным объектам противника для нанесения значительного урона его военной и энергетической инфраструктуре.
"Эти удары будут способствовать сдерживанию агрессии и ее дальнейшей деэскалации. Применение неядерного стратегического оружия, в отличие от применения ядерного, не влечет за собой прямой угрозы начала глобальной ядерной войны, что делает его более приемлемым в решении ряда задач военных конфликтов", — говорится в статье.
При этом авторы материала поясняют, что стратегическое ядерное оружие по-прежнему является основным средством стратегического сдерживания агрессии против Российской Федерации, и альтернативы в обозримом будущем ему нет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Младшие военные специалисты РВСН прошли испытания на автодроме
14 октября, 05:08
 
БезопасностьРоссияРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала