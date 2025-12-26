Белоруссия определила районы боевого патрулирования "Орешника"

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. В Белоруссии определили районы боевого патрулирования ракетного комплекса "Орешник" после его заступления на боевое дежурство, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко.

"Проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам для того, чтобы можно было осуществлять его развертывание и применение. Все вот эти мероприятия составляют комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты", — сказал он в интервью телеканалу ОНТ.

Отвечая на вопрос о времени развертывания комплекса, начальник Генштаба ответил, что оно бывает различным, зависит от степени готовности и других факторов.

« "Но это считаные минуты", — подчеркнул Муравейко.

По его словам, заступление на боевое дежурство означает приведение комплекса в высшую степень готовности к применению для выполнения возложенных на него задач.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первые позиции уже оборудованы "Орешником" и с 17 декабря он заступил на боевое дежурство. По его словам, в республике разместят не более десятка таких комплексов, при этом, будучи мобильными, они никогда не будут находиться в одном месте.

"Орешник" в Белоруссии

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав таким образом новую ракетную систему средней дальности. При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного вооружения, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.

В декабре 2024 года Лукашенко попросил Владимира Путина разместить в республике новейшее российское вооружение, в том числе "Орешник". В начале августа президент России сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, а специалисты уже выбрали позиции для его установки.

На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности Лукашенко заявил, что размещение в его стране ракетного комплекса средней дальности "Орешник" не несет никакой агрессивности и можно отойти от планов его размещения, если в Европе готовы на аналогичные шаги.