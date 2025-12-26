Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил опыт, который получают ВС России в ходе СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 26.12.2025
Путин оценил опыт, который получают ВС России в ходе СВО
Путин оценил опыт, который получают ВС России в ходе СВО - РИА Новости, 26.12.2025
Путин оценил опыт, который получают ВС России в ходе СВО
Президент России Владимир Путин назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир путин
вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
Путин оценил опыт, который получают ВС России в ходе СВО

Путин назвал опыт, который получают ВС России в ходе СВО, бесценным

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бесценным опыт, который получают Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции.
"В ходе специальной военной операции постоянно меняется характер, формы и способы ведения военных действий и получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин во время совещания по госпрограмме вооружения.
Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений
Специальная военная операция на Украине
 
 
