Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год - РИА Новости, 26.12.2025
02:51 26.12.2025
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
общество, вциом, новый год
Общество, ВЦИОМ, Новый год
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год

ВЦИОМ: россияне планируют потратить около 60 тысяч рублей на Новый год

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовогодняя елка с гирляндой
Новогодняя елка с гирляндой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Новогодняя елка с гирляндой. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти 60 тысяч рублей в среднем планируют потратить россияне во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч - на новогодний стол, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среднем во время празднования Нового года россияне планируют потратить 59 тысяч 824 рубля, из них 12 тысяч 947 рублей - на новогодний стол, 21 тысячу 635 рублей - на подарки близким, 24 тысячи 242 рубля - на елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году
Вчера, 16:21
В 2024 году опрошенные в среднем планировали потратить 62 тысячи 655 рублей на новогодние праздники, в 2020 году планируемые средние траты составляли 13 тысяч 245 рублей.
Почти четверть (24%) респондентов в новогодние и рождественские каникулы собираются ходить в гости, по 19% россиян ответили, что они будут работать и гулять на природе, 17% планируют кататься на коньках, на лыжах, санках, 15% - сходить в театр, на концерт, в кино.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Куда пойти на Новый год: самые неожиданные праздничные шоу 2025-2026
Вчера, 16:20
 
