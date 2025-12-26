https://ria.ru/20251226/opros-2064754567.html
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
Опрос показал, сколько денег россияне планируют потратить на Новый год
Почти 60 тысяч рублей в среднем планируют потратить россияне во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч - на новогодний стол, следует из опроса... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Почти 60 тысяч рублей в среднем планируют потратить россияне во время празднования Нового года, из них почти 13 тысяч - на новогодний стол, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
В среднем во время празднования Нового года россияне планируют потратить 59 тысяч 824 рубля, из них 12 тысяч 947 рублей - на новогодний стол, 21 тысячу 635 рублей - на подарки близким, 24 тысячи 242 рубля - на елки для детей, туристические поездки, посещение театров и ресторанов.
В 2024 году опрошенные в среднем планировали потратить 62 тысячи 655 рублей на новогодние праздники, в 2020 году планируемые средние траты составляли 13 тысяч 245 рублей.
Почти четверть (24%) респондентов в новогодние и рождественские каникулы собираются ходить в гости, по 19% россиян ответили, что они будут работать и гулять на природе, 17% планируют кататься на коньках, на лыжах, санках, 15% - сходить в театр, на концерт, в кино.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 14 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.