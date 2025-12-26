https://ria.ru/20251226/opasnost-2064983043.html
В Краснодарском крае объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения ракет, сообщило МЧС России. РИА Новости, 26.12.2025
