ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании - РИА Новости, 26.12.2025
16:16 26.12.2025
ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании
ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании
в мире
испания
оон
испания
в мире, испания, оон
В мире, Испания, ООН
ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании

Экс-глава МИД Испании Гонсалес-Лайя: ООН переживает период глубокого надлома

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МАДРИД, 26, дек - РИА Новости. Организация Объединенных Наций переживает период глубокого надлома и нуждается в новом типе лидерства, заявила бывший министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес-Лайя.
"Я считаю, что в момент, когда Организация Объединенных Наций переживает период надлома, требуется новое лидерство", - сказала Гонсалес-Лайя в интервью газете Periodico.
По ее словам, речь идет не о символических решениях, а о необходимости адаптировать систему управления ООН к масштабам современных глобальных вызовов и вернуть институту доверие. Она подчеркнула, что за десятилетия существования организации сформировались неформальные управленческие практики, однако в условиях нынешней международной обстановки они перестают быть достаточными. Политик считает, что ООН требуется новое, ранее не опробованное лидерство, и полагает, что таким вариантом может стать избрание женщины на пост главы организации.
Экс-глава МИД Испании также обратила внимание на сохраняющийся разрыв между масштабом глобальных вызовов и способностью ООН на них реагировать, отметив, что без институциональных изменений организация рискует и дальше утрачивать влияние на процессы урегулирования конфликтов и поддержания международной безопасности.
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Постпред Украины при ООН был в шоке от приема России делегацией Словении
25 декабря, 10:45
 
