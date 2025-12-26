https://ria.ru/20251226/oon-2064926890.html
ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании
ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании
Экс-глава МИД Испании Гонсалес-Лайя: ООН переживает период глубокого надлома
МАДРИД, 26, дек - РИА Новости.
Организация Объединенных Наций переживает период глубокого надлома и нуждается в новом типе лидерства, заявила
бывший министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес-Лайя.
"Я считаю, что в момент, когда Организация Объединенных Наций переживает период надлома, требуется новое лидерство", - сказала Гонсалес-Лайя в интервью газете Periodico.
По ее словам, речь идет не о символических решениях, а о необходимости адаптировать систему управления ООН
к масштабам современных глобальных вызовов и вернуть институту доверие. Она подчеркнула, что за десятилетия существования организации сформировались неформальные управленческие практики, однако в условиях нынешней международной обстановки они перестают быть достаточными. Политик считает, что ООН требуется новое, ранее не опробованное лидерство, и полагает, что таким вариантом может стать избрание женщины на пост главы организации.
Экс-глава МИД Испании также обратила внимание на сохраняющийся разрыв между масштабом глобальных вызовов и способностью ООН на них реагировать, отметив, что без институциональных изменений организация рискует и дальше утрачивать влияние на процессы урегулирования конфликтов и поддержания международной безопасности.