ООН нуждается в новом типе лидерства, считает экс-глава МИД Испании

"Я считаю, что в момент, когда Организация Объединенных Наций переживает период надлома, требуется новое лидерство", - сказала Гонсалес-Лайя в интервью газете Periodico.

Экс-глава МИД Испании также обратила внимание на сохраняющийся разрыв между масштабом глобальных вызовов и способностью ООН на них реагировать, отметив, что без институциональных изменений организация рискует и дальше утрачивать влияние на процессы урегулирования конфликтов и поддержания международной безопасности.