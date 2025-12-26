Омбудсмен проконтролирует ситуацию со смертью ребенка от голода в Норильске

КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила РИА Новости, что поставила на контроль ситуацию, связанную с гибелью младенца от голода в Норильске.

"Трагическая ситуация, связанная с гибелью малолетнего ребёнка в городе Норильске , находится на контроле… Данная семья ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении", - сказала Мирошникова

По её словам, правовая оценка ситуации будет дана правоохранительными органами. Также детский омбудсмен считает, что происшествия с участием детей возможно избежать только в случае всеобщего неравнодушия и ответственности взрослых.

В понедельник региональный главк СК сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.

О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.