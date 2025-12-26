Омбудсмен проконтролирует ситуацию со смертью ребенка от голода в Норильске

КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила РИА Новости, что поставила на контроль ситуацию, связанную с гибелью младенца от голода в Норильске.
"Трагическая ситуация, связанная с гибелью малолетнего ребёнка в городе Норильске, находится на контроле… Данная семья ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении", - сказала Мирошникова.
По её словам, правовая оценка ситуации будет дана правоохранительными органами. Также детский омбудсмен считает, что происшествия с участием детей возможно избежать только в случае всеобщего неравнодушия и ответственности взрослых.
В понедельник региональный главк СК сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.
О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.
