09:29 26.12.2025
Омбудсмен проконтролирует ситуацию со смертью ребенка от голода в Норильске
Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила РИА Новости, что поставила на контроль ситуацию, связанную с гибелью младенца от... РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
норильск
красноярский край
ирина мирошникова
следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Ирина Мирошникова, Следственный комитет России (СК РФ)
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила РИА Новости, что поставила на контроль ситуацию, связанную с гибелью младенца от голода в Норильске.
"Трагическая ситуация, связанная с гибелью малолетнего ребёнка в городе Норильске, находится на контроле… Данная семья ранее не попадала в поле зрения органов системы профилактики как находящаяся в социально-опасном положении", - сказала Мирошникова.
По её словам, правовая оценка ситуации будет дана правоохранительными органами. Также детский омбудсмен считает, что происшествия с участием детей возможно избежать только в случае всеобщего неравнодушия и ответственности взрослых.
В понедельник региональный главк СК сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.
О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.
