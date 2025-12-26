Рейтинг@Mail.ru
14:55 26.12.2025 (обновлено: 15:06 26.12.2025)
ОАК планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники
экономика
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
вадим бадеха
ростех
экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), вадим бадеха, ростех
ОАК планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники

© РИА Новости / ОАК | Перейти в медиабанкОпытный самолет МС-21
Опытный самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / ОАК
Перейти в медиабанк
Опытный самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники, но насытив сначала российские авиалинии, сказал глава компании Вадим Бадеха.
"Насытив, в первую очередь, безусловно, наши авиалинии, мы рассчитываем на то, что будут продажи за рубеж", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" о планах по экспорту российских гражданских самолетов.
Он добавил, что с рядом дружественных стран переговоры по поставкам отечественной авиатехники находятся уже в глубокой стадии, с кем-то ведется предварительная проработка.
"Зарубежные заказчики знают про наши проекты, хотят в них участвовать, но ключевой приоритет - это наш родной рынок", - подчеркнул Бадеха.
