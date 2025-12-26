https://ria.ru/20251226/oak-2064896173.html
ОАК планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники
ОАК планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники - РИА Новости, 26.12.2025
ОАК планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует выйти на международный рынок гражданской авиатехники, но насытив сначала российские... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:55:00+03:00
2025-12-26T14:55:00+03:00
2025-12-26T15:06:00+03:00
экономика
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
вадим бадеха
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054841569_0:278:3072:2005_1920x0_80_0_0_0525bee549caff07cc7ca09966ed978f.jpg
https://ria.ru/20251225/chemezov-2064572470.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054841569_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9fe2ece67c172f364951779981cee38a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), вадим бадеха, ростех
Экономика, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Вадим Бадеха, Ростех