Верховный муфтий рассказал, чем ему нравятся новогодние елки
Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что ему очень нравятся новогодние елки из-за их
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что ему очень нравятся новогодние елки из-за их ароматного запаха.
"Мне очень нравятся новогодние елки. В первую очередь из-за запаха. Это приятный аромат, а еще елка имеет полезные свойства, они положительно влияют на человеческий организм, особенно для дыхательных путей. А еще настроение поднимают", - рассказал РИА Новости руководитель ЦДУМ.
Верховный муфтий сообщил, что некоторые приверженцы ислама склонны игнорировать празднование Нового года и осуждают тех единоверцев, которые отмечают его, поскольку это не религиозное событие.
"Это светский праздник, не религиозный… А кому не нравятся новогодние елки, то пусть их не устанавливает и не нюхает их. Не будем же их учить, пусть сами разбираются", - резюмировал верховный муфтий Талгат Таджуддин
