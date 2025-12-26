Рейтинг@Mail.ru
Верховный муфтий рассказал, чем ему нравятся новогодние елки
Религия
Религия
 
26.12.2025
Верховный муфтий рассказал, чем ему нравятся новогодние елки
Верховный муфтий рассказал, чем ему нравятся новогодние елки
Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что ему очень нравятся новогодние елки из-за их
талгат таджуддин
Религия, Талгат Таджуддин
Верховный муфтий рассказал, чем ему нравятся новогодние елки

Талгат Таджуддин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что ему очень нравятся новогодние елки из-за их ароматного запаха.
"Мне очень нравятся новогодние елки. В первую очередь из-за запаха. Это приятный аромат, а еще елка имеет полезные свойства, они положительно влияют на человеческий организм, особенно для дыхательных путей. А еще настроение поднимают", - рассказал РИА Новости руководитель ЦДУМ.
Верховный муфтий сообщил, что некоторые приверженцы ислама склонны игнорировать празднование Нового года и осуждают тех единоверцев, которые отмечают его, поскольку это не религиозное событие.
"Это светский праздник, не религиозный… А кому не нравятся новогодние елки, то пусть их не устанавливает и не нюхает их. Не будем же их учить, пусть сами разбираются", - резюмировал верховный муфтий Талгат Таджуддин.
РелигияТалгат Таджуддин
 
 
