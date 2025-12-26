Верховный муфтий рассказал, чем ему нравятся новогодние елки

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин сообщил РИА Новости, что ему очень нравятся новогодние елки из-за их ароматного запаха.

"Мне очень нравятся новогодние елки. В первую очередь из-за запаха. Это приятный аромат, а еще елка имеет полезные свойства, они положительно влияют на человеческий организм, особенно для дыхательных путей. А еще настроение поднимают", - рассказал РИА Новости руководитель ЦДУМ.

Верховный муфтий сообщил, что некоторые приверженцы ислама склонны игнорировать празднование Нового года и осуждают тех единоверцев, которые отмечают его, поскольку это не религиозное событие.