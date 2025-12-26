МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Найденный в Гуляйполе после бегства украинских военных служебный ноутбук принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником "Ночной кошмар зеро", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он пояснил, что по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады теробороны после реформы формально стал 1-м линейным батальоном 106-й бригады теробороры.