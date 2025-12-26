В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли рабочий ноутбук украинского лейтенанта

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Найденный в Гуляйполе после бегства украинских военных служебный ноутбук принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником "Ночной кошмар зеро", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно снятое в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
"Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя, Ивано-Франковской области, с грозным ником "Ночной кошмар зеро", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады теробороны после реформы формально стал 1-м линейным батальоном 106-й бригады теробороры.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.