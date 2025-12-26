Рейтинг@Mail.ru
В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли рабочий ноутбук украинского лейтенанта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 26.12.2025 (обновлено: 22:34 26.12.2025)
В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли рабочий ноутбук украинского лейтенанта
В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли рабочий ноутбук украинского лейтенанта - РИА Новости, 26.12.2025
В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли рабочий ноутбук украинского лейтенанта
Найденный в Гуляйполе после бегства украинских военных служебный ноутбук принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником "Ночной кошмар зеро", РИА Новости, 26.12.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
ивано-франковская область
киев
вооруженные силы украины
запорожская область
ивано-франковская область
киев
запорожская область, ивано-франковская область, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ивано-Франковская область, Киев, Вооруженные силы Украины
В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли рабочий ноутбук украинского лейтенанта

РИА Новости: в Гуляйполе нашли ноутбук лейтенанта ВСУ с ником Ночной кошмар зеро

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Найденный в Гуляйполе после бегства украинских военных служебный ноутбук принадлежит младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому с ником "Ночной кошмар зеро", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно снятое в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
«
"Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя, Ивано-Франковской области, с грозным ником "Ночной кошмар зеро", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что по данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады теробороны после реформы формально стал 1-м линейным батальоном 106-й бригады теробороры.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Александр Шемет - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Украине ликвидировали летчика ВСУ, награжденного за бои в Мариуполе
23 декабря, 12:53
23 декабря, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьИвано-Франковская областьКиевВооруженные силы Украины
 
 
