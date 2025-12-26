Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал "рождественским подарком" бомбардировку террористов в Нигерии - РИА Новости, 26.12.2025
23:39 26.12.2025
Трамп назвал "рождественским подарком" бомбардировку террористов в Нигерии
Трамп назвал "рождественским подарком" бомбардировку террористов в Нигерии
США планировали нанести удар по целям террористов в Нигерии еще раньше, но решили сделать это на Рождество - в качестве "подарка", сообщил американский лидер... РИА Новости, 26.12.2025
Трамп назвал "рождественским подарком" бомбардировку террористов в Нигерии

ВАШИНГТОН, 26 дек – РИА Новости. США планировали нанести удар по целям террористов в Нигерии еще раньше, но решили сделать это на Рождество - в качестве "подарка", сообщил американский лидер Дональд Трамп.
США в ночь на пятницу нанесли авиаудар по ИГ* в северно-западной части Нигерии.
"Они собирались сделать это (нанести удары – ред.) раньше... А я сказал: "Нет, давайте сделаем им рождественский подарок", – сказал Трамп изданию Politico.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
