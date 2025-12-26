Рейтинг@Mail.ru
СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/nigeriya-2064761532.html
СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США
СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США - РИА Новости, 26.12.2025
СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США
Взрывное устройство упало на территории района Нигерии, где находились объекты террористов, ставшие целью ударов США, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T06:26:00+03:00
2025-12-26T06:26:00+03:00
в мире
сша
нигерия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030452559_140:0:2060:1080_1920x0_80_0_0_f59c8e8b9eb2b712b6fb0b6c040f5140.jpg
https://ria.ru/20251226/pentagon-2064758269.html
https://ria.ru/20251226/khegset-2064754013.html
сша
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030452559_380:0:1820:1080_1920x0_80_0_0_4f9c5cd3bb3e3a5077005b94d8809a05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нигерия, дональд трамп
В мире, США, Нигерия, Дональд Трамп
СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США

Daily Trust: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США

© Фото : Los Alamos National LaboratoryF-35
F-35 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Los Alamos National Laboratory
F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Взрывное устройство упало на территории района Нигерии, где находились объекты террористов, ставшие целью ударов США, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, это произошло в городе Джабо в штате Сокото на северо-западе страны в четверг около 21.30 (23.30 мск). Как уточнил местный житель Аттахиру Мадаваки, он был дома, когда громкий звук сотряс окрестности.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Пентагон удалил утверждение о запросе ударов по ИГИЛ* от Нигерии
04:36
"Как только взрывное устройство упало на землю на окраине города, оно тут же загорелось", - сказал он.
Издание со ссылкой на местные источники сообщило, что солдаты с ближайшего контрольно-пропускного пункта немедленно выдвинулись к месту происшествия и оцепили его. Они собрали разбросанные обломки взрывного устройства и доставили их на свою базу.
По информации газеты, никто не пострадал, но некоторые жители отказались возвращаться в свои дома из-за опасения повторного взрыва.
Менее чем через два часа после инцидента президент США Дональд Трамп объявил о крупной операции против террористов на северо-западе Нигерии. Африканское командование США подтвердило, что речь идет об ударах по целям в штате Сокото.
Неясно, связана ли операция со взрывом в городе Джабо, поскольку военные США не предоставили никаких подробностей, а правительство Нигерии не комментировало произошедшее.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Хегсет после удара США по Нигерии анонсировал новые действия Вашингтона
02:41
 
В миреСШАНигерияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала