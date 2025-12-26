СМИ: взрывное устройство упало на город в Нигерии в зоне операции США

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Взрывное устройство упало на территории района Нигерии, где находились объекты террористов, ставшие целью ударов США, сообщает газета Взрывное устройство упало на территории района Нигерии, где находились объекты террористов, ставшие целью ударов США, сообщает газета Daily Trust со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, это произошло в городе Джабо в штате Сокото на северо-западе страны в четверг около 21.30 (23.30 мск). Как уточнил местный житель Аттахиру Мадаваки, он был дома, когда громкий звук сотряс окрестности.

"Как только взрывное устройство упало на землю на окраине города, оно тут же загорелось", - сказал он.

Издание со ссылкой на местные источники сообщило, что солдаты с ближайшего контрольно-пропускного пункта немедленно выдвинулись к месту происшествия и оцепили его. Они собрали разбросанные обломки взрывного устройства и доставили их на свою базу.

По информации газеты, никто не пострадал, но некоторые жители отказались возвращаться в свои дома из-за опасения повторного взрыва.

Менее чем через два часа после инцидента президент США Дональд Трамп объявил о крупной операции против террористов на северо-западе Нигерии . Африканское командование США подтвердило, что речь идет об ударах по целям в штате Сокото.