Нигерия подтвердила авиаудары США по террористам в рамках партнерства
Нигерия подтвердила авиаудары США по террористам в рамках партнерства
Власти Нигерии подтвердили, что США нанесли точечные авиаудары по террористам на северо-западе страны. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T04:22:00+03:00
2025-12-26T04:22:00+03:00
2025-12-26T04:22:00+03:00
Нигерия подтвердила авиаудары США по террористам на северо-западе страны
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Власти Нигерии подтвердили, что США нанесли точечные авиаудары по террористам на северо-западе страны.
Ранее о "смертоносном ударе" по террористам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в США
и РФ
) сообщил президент США Дональд Трамп
.
"МИД Нигерии
подтверждает, что власти страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнерами, включая США, для противодействия угрозе терроризма... Это привело к точечным авиаударам по террористическим целям на северо-западе Нигерии", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация