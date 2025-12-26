Рейтинг@Mail.ru
Нигерия подтвердила авиаудары США по террористам в рамках партнерства - РИА Новости, 26.12.2025
04:22 26.12.2025
Нигерия подтвердила авиаудары США по террористам в рамках партнерства
Нигерия подтвердила авиаудары США по террористам в рамках партнерства
в мире
нигерия
сша
россия
дональд трамп
в мире, нигерия, сша, россия, дональд трамп
В мире, Нигерия, США, Россия, Дональд Трамп
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Власти Нигерии подтвердили, что США нанесли точечные авиаудары по террористам на северо-западе страны.
Ранее о "смертоносном ударе" по террористам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в США и РФ) сообщил президент США Дональд Трамп.
"МИД Нигерии подтверждает, что власти страны продолжают сотрудничество в области безопасности с международными партнерами, включая США, для противодействия угрозе терроризма... Это привело к точечным авиаударам по террористическим целям на северо-западе Нигерии", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве страны, "вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым, по словам американского лидера, нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает возможность отправки военных в республику либо нанесения воздушных ударов по территории страны. В СМИ появилась информация о том, что администрация американского президента рассматривает нанесение точечных ударов по территории Нигерии с применением беспилотников и приостановку направляемой стране помощи.
* Запрещенная в России террористическая организация
