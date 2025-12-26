Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху скептично относится к плану Трампа по Газе, пишет Axios
16:44 26.12.2025
Нетаньяху скептично относится к плану Трампа по Газе, пишет Axios
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается скептической позиции относительно составляющих мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию... РИА Новости, 26.12.2025
в мире
израиль
сша
турция
дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
израиль
сша
турция
в мире, израиль, сша, турция, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Турция, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху придерживается скептической позиции относительно составляющих мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.
Член политбюро движения Гази Хамад во вторник заявил РИА Новости, что израильская сторона нарушила режим прекращения огня с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа более 900 раз за последние несколько месяцев, что ставит под сомнение серьезность намерений правительства Государства Израиль перейти к следующему этапу перемирия. Как в пятницу написал Axios со ссылкой на американских чиновников, в Белом доме опасаются, что Израиль, возможно, затягивает реализацию мирного плана Трампа по сектору Газа и может возобновить боевые действия с ХАМАС.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Нетаньяху скептичен в отношении плана демилитаризации, состава технократического правительства и сил по стабилизации, а также предлагаемых ролей Турции и Катара в поствоенном устройстве Газы", - говорится в сообщении портала.
По данным портала, Израиль не считает положительными итоги встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера с представителями Катара, Турции и Египта в Майами 19 декабря.
Портал в пятницу отметил, что 19 декабря в ходе встречи в Майами Уиткофф и Кушнер договорились с премьером и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, главами египетской разведки Хасаном Рашадом и МИД Турции Хаканом Фиданом о назначении членов технократического правительства в скорейшие сроки, чтобы они могли взять на себя повседневное управление сектором Газа вместо ХАМАС.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и от ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе
8 декабря, 15:27
 
