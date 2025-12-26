Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Румыния в ночь на пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, объявленный из-за приближения группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.