Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной - РИА Новости, 26.12.2025
17:13 26.12.2025
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной
в мире
румыния
украина
нато
f-16
в мире, румыния, украина, нато, f-16
В мире, Румыния, Украина, НАТО, F-16
Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной

Румыния подняла истребители у границы с Украиной из-за группы дронов

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16 ВВС Румынии
Истребитель F-16 ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16 ВВС Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Румыния в ночь на пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, объявленный из-за приближения группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
"В ночь с 25 на 26 декабря, в 1.05 (2.05 мск), два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешть поднялись в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча. Система воздушного наблюдения министерства национальной обороны выявила группы беспилотников", - сообщается на сайте министерства.
В минобороны уточнили, что несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, обломков воздушных объектов на территории страны не обнаружено.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Президент Чехии допустил, что НАТО будет сбивать российские самолеты
В миреРумынияУкраинаНАТОF-16
 
 
