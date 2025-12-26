Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной

КИШИНЕВ, 26 дек - РИА Новости. Румыния в ночь на пятницу подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги, объявленный из-за приближения группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
"В ночь с 25 на 26 декабря, в 1.05 (2.05 мск), два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешть поднялись в воздух для наблюдения за воздушной обстановкой в приграничной зоне с Украиной, на севере уезда Тулча. Система воздушного наблюдения министерства национальной обороны выявила группы беспилотников", - сообщается на сайте министерства.
В минобороны уточнили, что несанкционированных вторжений в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, обломков воздушных объектов на территории страны не обнаружено.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.