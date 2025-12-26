В России предложили учредить День разгрома Наполеона

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил учредить 26 декабря День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием Кутузова как официальный праздник в России.
Обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М.И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе "О памятных датах и днях воинской славы" как новый День воинской славы Российской Федерации", - сказано в обращении.
В беседе с РИА Новости Корсунов отметил, что эта дата знаменует окончательный исход Отечественной войны 1812 года: именно 26 декабря 1812 года остатки Великой армии, разгромленной на российских просторах, перешли реку Неман и покинули пределы Российской империи, а русские войска заняли стратегические пограничные города — Белосток и Брест-Литовский.
"Важно подчеркнуть: легитимизация и учреждение нового Дня воинской славы — это не создание "праздника ради праздника". Речь идет о конкретном, легитимном государственном механизме защиты исторической правды, о системном шаге в борьбе с западной лжепропагандой и целенаправленной демонизацией Российской Федерации в международном информационном поле, которая сегодня активно ведется рядом европейских чиновников и ведущими СМИ", - добавил он.
По мнению общественника, закрепление подобных дат на уровне федерального закона формирует официальную, юридически зафиксированную историческую позицию государства, которую невозможно произвольно подменять или искажать.
"Мы убеждены, что одной из ключевых задач западной пропаганды сегодня является формирование и закрепление образа России как исторического и современного агрессора. Противостоять этому возможно не только информационными заявлениями, но и через системную легализацию памятных дат в их реальном историческом контексте, демонстрирующем, что на протяжении последних столетий именно европейские государства, в том числе Франция, неоднократно выступали агрессорами по отношению к России", - подчеркнул Корсунов.
