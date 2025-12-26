В России предложили учредить День разгрома Наполеона

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил учредить 26 декабря День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием Кутузова как официальный праздник в России.

Обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы предлагаем официально учредить 26 декабря — День разгрома армии Наполеона русскими войсками под командованием М.И. Кутузова и закрепить его в Федеральном законе "О памятных датах и днях воинской славы" как новый День воинской славы Российской Федерации", - сказано в обращении.

В беседе с РИА Новости Корсунов отметил, что эта дата знаменует окончательный исход Отечественной войны 1812 года: именно 26 декабря 1812 года остатки Великой армии, разгромленной на российских просторах, перешли реку Неман и покинули пределы Российской империи , а русские войска заняли стратегические пограничные города — Белосток и Брест-Литовский.

"Важно подчеркнуть: легитимизация и учреждение нового Дня воинской славы — это не создание "праздника ради праздника". Речь идет о конкретном, легитимном государственном механизме защиты исторической правды, о системном шаге в борьбе с западной лжепропагандой и целенаправленной демонизацией Российской Федерации в международном информационном поле, которая сегодня активно ведется рядом европейских чиновников и ведущими СМИ", - добавил он.

По мнению общественника, закрепление подобных дат на уровне федерального закона формирует официальную, юридически зафиксированную историческую позицию государства, которую невозможно произвольно подменять или искажать.