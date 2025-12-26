Рейтинг@Mail.ru
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" - РИА Новости, 26.12.2025
22:57 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/napitok-2064995792.html
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" - РИА Новости, 26.12.2025
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
Ритейлер "Фикс Прайс" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проводит проверку продукции после сообщений о выявлении в ней ацетона, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T22:57:00+03:00
2025-12-26T22:57:00+03:00
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"

«Фикс Прайс» снял с продажи напиток «Алоэ Вера» после сообщений об ацетоне

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ритейлер "Фикс Прайс" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проводит проверку продукции после сообщений о выявлении в ней ацетона, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ритейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку.
Тогда же в пресс-службе Роспотребнадзора заявили журналистам, что управление по Москве начало эпидрасследование из-за информации о выявлении в напитке "Алоэ Вера", предположительно, технической жидкости в магазине "Магнит".
А Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки "Честный знак", сообщил, что система заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, купить их будет невозможно.
«
"Напиток ("Алоэ Вера" - ред.) изымают из продажи и проводят проверку", - сообщили в пресс-службе "Фикс Прайса".
