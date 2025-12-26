https://ria.ru/20251226/napitok-2064995792.html
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера" - РИА Новости, 26.12.2025
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
Ритейлер "Фикс Прайс" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проводит проверку продукции после сообщений о выявлении в ней ацетона, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.12.2025
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
центр развития перспективных технологий
магнит (компания-ритейлер)
москва
Новости
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центр развития перспективных технологий, магнит (компания-ритейлер)
"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
«Фикс Прайс» снял с продажи напиток «Алоэ Вера» после сообщений об ацетоне