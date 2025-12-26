"Фикс Прайс" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ритейлер "Фикс Прайс" снимает с продажи напиток "Алоэ Вера" и проводит проверку продукции после сообщений о выявлении в ней ацетона, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.