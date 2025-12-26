"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"

«

"Всего в розничной продаже находится 138 тысяч бутылок ("Алоэ Вера" - ред.) по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, чьи слова привели в сообщении.