"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"
20:38 26.12.2025
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера" - РИА Новости, 26.12.2025
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"
Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет... РИА Новости, 26.12.2025
Новости
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"

Продажу партий "Алоэ Вера" заблокировали после сообщений об ацетоне в напитке

© Кадр видео из соцсетейРаботники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон
Работники магазина Магнит в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Алоэ Вера ацетон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет невозможно, заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. После этих сообщений "Магнит" заявил, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. А управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что начало расследование.
«
"Всего в розничной продаже находится 138 тысяч бутылок ("Алоэ Вера" - ред.) по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, чьи слова привели в сообщении.
В ЦРПТ добавили, что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции.
Работники магазина Магнит в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка Алоэ Вера ацетон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Магнит" снял с продажи напиток "Алоэ Вера"
Вчера, 16:48
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новый год
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
