"Честный знак" заблокировал 138 тысяч бутылок "Алоэ Вера"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Система маркировки "Честный знак" заблокировала ряд партий напитка "Алоэ Вера", 138 тысяч бутылок, после сообщений о выявлении в нем ацетона, купить их будет невозможно, заявили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
В пятницу Telegram-канал Mash написал, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырех бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. После этих сообщений "Магнит" заявил, что снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку. А управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что начало расследование.
"Всего в розничной продаже находится 138 тысяч бутылок ("Алоэ Вера" - ред.) по всей стране. Это партии воды, вызвавшие вопросы у контрольных органов. Каждая из этих бутылок заблокирована и не попадет в руки покупателям до полного изучения ситуации", - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, чьи слова привели в сообщении.
В ЦРПТ добавили, что Роспотребнадзор сейчас проводит проверки и лабораторные исследования изъятой продукции.
