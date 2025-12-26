Рейтинг@Mail.ru
В России ликвидировали сеть типографий, изготавливавших поддельные паспорта
09:45 26.12.2025 (обновлено: 11:11 26.12.2025)
В России ликвидировали сеть типографий, изготавливавших поддельные паспорта
Полицейские ликвидировали сеть подпольных типографий, печатавших поддельные паспорта и другие документы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
россия
ирина волк
курская область
москва
россия
курская область
москва
Новости
ru-RU
Обыски в подпольных типографиях
Фальшивые паспорта, дипломы, водительские удостоверения – полиция ликвидировала сеть подпольных типографий, доход которой превысил 2,6 миллиарда рублей. Аферисты продавали поддельные документы, при этом большинство из них печатали на официальных бланках. В интернете под деятельность этих типографий создали более 200 ресурсов, а доставляли фальшивки курьеры – по Москве и области.
происшествия, россия, ирина волк, курская область, москва
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Курская область, Москва
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские ликвидировали сеть подпольных типографий, печатавших поддельные паспорта и другие документы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Свыше 2,6 миллиарда рублей — таков общий доход от противоправной деятельности нелегальных типографий, которые ликвидировали мои коллеги из ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по Москве", — написала она в Telegram-канале.
Фигуранты изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы, медицинские справки и другие документы на официальных бланках с реквизитами госорганов. Клиентов они находили через объявления в соцсетях и на сайтах, всего действовало 200 таких площадок. Во время операции, которая проводилась в Москве и Подмосковье, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане и Крыму, изъяли более 50 тысяч поддельных документов.
Следователи возбудили уголовное дело о подделке документов. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.
Суд отправил под стражу 14 задержанных, еще 45 отпустил под подписку о невыезде. Расследование продолжается.
ПроисшествияРоссияИрина ВолкКурская областьМосква
 
 
