В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома
В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома - РИА Новости, 26.12.2025
В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома
Установить разные пароли на разных сервисах и включить двухфакторную аутентификацию необходимо, чтобы защитить учетные записи от взлома, рассказали в управлении
В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома
Для защиты учетных записей от взлома нужно включить двухфакторную аутентификацию
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости.
Установить разные пароли на разных сервисах и включить двухфакторную аутентификацию необходимо, чтобы защитить учетные записи от взлома, рассказали
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что при типовом сценарии злоумышленники взламывают забытый форум или сервис, где пользователь регистрировался много лет назад. После чего, используя данные из утекшей базы с легким паролем по типу "Котик123", злоумышленники начинают последовательно проверять пароль в почте, соцсетях, игровых сервисах, а иногда и в финансовых приложениях. Если пароль один и тот же - доступ открывается везде.
Правоохранители отметили, что этот эффект называют каскадной компрометацией - взлом одной учётной записи автоматически тянет за собой остальные.
"Во-первых, разные пароли для разных сервисов - проще всего через менеджера паролей, который сам генерирует и хранит сложные комбинации. Во-вторых, обязательная двухфакторная аутентификация: даже украденный пароль без второго фактора бесполезен. В-третьих, имеет смысл периодически проверять, не попадал ли ваш адрес электронной почты в утечки данных", - говорится в сообщении.