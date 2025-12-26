Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома - РИА Новости, 26.12.2025
08:27 26.12.2025
В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома
В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома
Установить разные пароли на разных сервисах и включить двухфакторную аутентификацию необходимо, чтобы защитить учетные записи от взлома, рассказали в управлении РИА Новости, 26.12.2025
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год
© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Установить разные пароли на разных сервисах и включить двухфакторную аутентификацию необходимо, чтобы защитить учетные записи от взлома, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве рассказали, что при типовом сценарии злоумышленники взламывают забытый форум или сервис, где пользователь регистрировался много лет назад. После чего, используя данные из утекшей базы с легким паролем по типу "Котик123", злоумышленники начинают последовательно проверять пароль в почте, соцсетях, игровых сервисах, а иногда и в финансовых приложениях. Если пароль один и тот же - доступ открывается везде.
Правоохранители отметили, что этот эффект называют каскадной компрометацией - взлом одной учётной записи автоматически тянет за собой остальные.
"Во-первых, разные пароли для разных сервисов - проще всего через менеджера паролей, который сам генерирует и хранит сложные комбинации. Во-вторых, обязательная двухфакторная аутентификация: даже украденный пароль без второго фактора бесполезен. В-третьих, имеет смысл периодически проверять, не попадал ли ваш адрес электронной почты в утечки данных", - говорится в сообщении.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
ВТБ рассказал о самых популярных схемах мошенников перед Новым годом
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новый год
 
 
