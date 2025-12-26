В МВД рассказали, как защитить учетные записи от взлома

В ведомстве рассказали, что при типовом сценарии злоумышленники взламывают забытый форум или сервис, где пользователь регистрировался много лет назад. После чего, используя данные из утекшей базы с легким паролем по типу "Котик123", злоумышленники начинают последовательно проверять пароль в почте, соцсетях, игровых сервисах, а иногда и в финансовых приложениях. Если пароль один и тот же - доступ открывается везде.