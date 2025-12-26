Рейтинг@Mail.ru
МТС предлагает поздравить близких новогодними ИИ-открытками
10:51 26.12.2025
МТС предлагает поздравить близких новогодними ИИ-открытками
МТС предоставила возможность поздравить близких и друзей с Новым Годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщает оператор. РИА Новости, 26.12.2025
МТС предлагает поздравить близких новогодними ИИ-открытками

Логотип МТС
Логотип МТС. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. МТС предоставила возможность поздравить близких и друзей с Новым Годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), сообщает оператор.
Чтобы бесплатно создать и отправить ИИ-открытку, пользователю нужно загрузить фото получателя на сайте проекта, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку, говорится в сообщении.
 
