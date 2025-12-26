МТС предлагает поздравить близких новогодними ИИ-открытками

Чтобы бесплатно создать и отправить ИИ-открытку, пользователю нужно загрузить фото получателя на сайте проекта, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку, говорится в сообщении.