10:00 26.12.2025
Выручка создателей видеоигр-субъектов МСП в декабре выросла в 2,5 раза
Выручка создателей видеоигр-субъектов МСП в декабре выросла в 2,5 раза
Выручка создателей видеоигр-субъектов МСП в декабре выросла в 2,5 раза

Выручка создателей компьютерных игр-субъектов МСП за декабрь выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Разработчики компьютерных игр имеют наибольший прирост выручки среди всех субъектов МСП в декабре: в последний месяц года у таких малых и средних компаний она растет почти в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным значением по году, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
При этом на 94% увеличивается выручка у производителей меховых изделий и на треть – в сфере курьерской доставки. Данные Корпорация приводит на основе анализа статистики сектора за последние три года.
Как подчеркнул генеральный директор института развития Александр Исаевич, рост выручки обусловлен повышением спроса на определенные виды товаров и услуг.
"На фоне остальных сфер экономики предложения выделяются предприниматели, выпускающие компьютерные игры. У них выручка в декабре растет примерно в 2,5 раза. В курьерской деятельности в декабре показатели выше на треть, схожий прирост также среди парикмахерских и салонов красоты", – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
При этом, отмечает Исаевич, в сфере туризма последний месяц года – не самый прибыльный.
"В гостиничном бизнесе в декабре фиксируется снижение на 8%. Это объясняется тем, что большинство бронирований отелей на новогодние каникулы совершается заранее, а пик прибыли в этой отрасли ожидаемо приходится на период с июня по сентябрь", – сказал гендиректор Корпорации.
В целом, по его словам, в декабре малые и средние предприятия получают выручку на 10-15% выше средней по году.
"На фоне подготовки к праздникам увеличивается спрос буквально на все: от продуктов и товаров повседневного спроса до разного рода услуг. И в этот период малый бизнес в среднем действительно зарабатывают больше, чем в другие месяцы. Так, за прошлый декабрь в среднем одно предприятие в секторе МСП получило выручку около 2,1 миллиона рублей. При этом в другие месяцы года она колебалась в пределах от 1,6 до 2 миллионов рублей. Но в то же время надо понимать, что вслед за всплеском спроса идет его заметная просадка. И декабрь часто позволяет предпринимателям сбалансировать такие колебания, чтобы продолжать вести свою деятельность", — сказал Исаевич.
Он добавил, что рост спроса в декабре наблюдается и в торговле. Так, в розничном секторе в торговле рыбной продукцией в специализированных магазинах наблюдается рост выручки почти в два раза, в торговле ювелирными изделиями и часами – на 54%, игрушками – на 51%, компьютерной техникой и мобильными телефонами – на 43% и 42% соответственно. Повышенную выручку имеют также самозанятые. По итогам декабря 2024 года те, кто выплачивают налог на профессиональный доход, имели выручку на треть выше, чем в среднем по году.
