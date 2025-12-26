В Москве проиндексируют тариф на проезд по МСД

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован со 2 января, сообщил столичный департамент транспорта.
"Со 2 января стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы будет проиндексирована на 3 рубля и составит 13 рублей за участок. В остальное время – 70% времени суток в будни (с 11 до 16 и с 20 до 7 часов), а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. Изменения позволят продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени", - рассказали в Telegram-канале ведомства.
В Дептрансе отметили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6.55, а выехал в 7.30 или заехал на участок в 10.55, а выехал в 11.30.
