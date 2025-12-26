В Москве проиндексируют тариф на проезд по МСД

«

"Со 2 января стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы будет проиндексирована на 3 рубля и составит 13 рублей за участок. В остальное время – 70% времени суток в будни (с 11 до 16 и с 20 до 7 часов), а также в выходные и праздники – проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не меняется. Изменения позволят продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени", - рассказали в Telegram-канале ведомства.