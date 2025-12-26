Рейтинг@Mail.ru
02:17 26.12.2025 (обновлено: 05:48 26.12.2025)
Назван размер МРОТ в России с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет до 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет до 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"С 1 января 2026 года почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц — вырастет минимальный размер оплаты труда", — сказал Говырин.
Он напомнил, что МРОТ — это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель.
"Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если человек трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже", — отметил депутат.
По словам парламентария, МРОТ рассчитывают, исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48% от этой величины.
"А медианная зарплата — это параметр, который делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше этой суммы, а у другой половины — ниже. Этот показатель можно рассчитывать в масштабе всего государства, а также отдельно для региона, населенного пункта или отдельного предприятия. Еще одно требование — МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России", — добавил Говырин.
