Назван размер МРОТ в России с 1 января

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет до 27 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"С 1 января 2026 года почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц — вырастет минимальный размер оплаты труда", — сказал Говырин

Он напомнил, что МРОТ — это сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель.

"Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если человек трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже", — отметил депутат.

По словам парламентария, МРОТ рассчитывают, исходя из величины медианной зарплаты за предыдущий год: он должен быть не меньше 48% от этой величины.