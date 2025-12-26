Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова

Подписание соглашения об открытии Лаборатории инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Плеханова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лаборатория инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" начала работу на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Плеханова, проект направлен на развитие кадрового и технологического потенциала высокотехнологичных отраслей, заявил РИА Новости гендиректор Аэрокосмической инновационной долины Павел Новицкий.

"Созданная лаборатория ИНТЦ на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова станет площадкой для профориентации и трудоустройства студентов, организации стажировок и практик, проведения хакатонов и прикладных мероприятий, а также центром компетенций по приоритетным технологическим направлениям и инновациям", - сказал Новицкий.

По его словам, сотрудничество ИНТЦ с РЭУ имени Плеханова долгосрочное и системное.

"До конца первого квартала следующего года мы планируем сформировать подробную дорожную карту совместной работы, в которую войдут образовательные, кадровые и технологические направления", - заметил собеседник агентства.

Это позволит, считает Новицкий, "вовлекать студентов в реальные проекты и формировать устойчивый кадровый и технологический задел для отрасли".