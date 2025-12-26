Рейтинг@Mail.ru
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 26.12.2025
18:18 26.12.2025
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова

Лаборатория ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» открылась в Москве

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лаборатория инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" начала работу на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Плеханова, проект направлен на развитие кадрового и технологического потенциала высокотехнологичных отраслей, заявил РИА Новости гендиректор Аэрокосмической инновационной долины Павел Новицкий.
"Созданная лаборатория ИНТЦ на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ им. Г.В. Плеханова станет площадкой для профориентации и трудоустройства студентов, организации стажировок и практик, проведения хакатонов и прикладных мероприятий, а также центром компетенций по приоритетным технологическим направлениям и инновациям", - сказал Новицкий.
По его словам, сотрудничество ИНТЦ с РЭУ имени Плеханова долгосрочное и системное.
"До конца первого квартала следующего года мы планируем сформировать подробную дорожную карту совместной работы, в которую войдут образовательные, кадровые и технологические направления", - заметил собеседник агентства.
Это позволит, считает Новицкий, "вовлекать студентов в реальные проекты и формировать устойчивый кадровый и технологический задел для отрасли".
"Открытие лаборатории расширяет инфраструктуру Аэрокосмической долины и создает дополнительные возможности для взаимодействия бизнеса, образования и инновационной экосистемы", - заключил он.
