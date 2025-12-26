https://ria.ru/20251226/moskva-2064961592.html
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова - РИА Новости, 26.12.2025
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Лаборатория инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" начала работу на базе Московского приборостроительного...
Лаборатория ИНТЦ открылась на базе техникума РЭУ им. Плеханова
Лаборатория ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» открылась в Москве
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Лаборатория инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Аэрокосмическая инновационная долина" начала работу на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ имени Плеханова, проект направлен на развитие кадрового и технологического потенциала высокотехнологичных отраслей, заявил РИА Новости гендиректор Аэрокосмической инновационной долины Павел Новицкий.
"Созданная лаборатория ИНТЦ на базе Московского приборостроительного техникума РЭУ
им. Г.В. Плеханова станет площадкой для профориентации и трудоустройства студентов, организации стажировок и практик, проведения хакатонов и прикладных мероприятий, а также центром компетенций по приоритетным технологическим направлениям и инновациям", - сказал Новицкий.
По его словам, сотрудничество ИНТЦ с РЭУ имени Плеханова долгосрочное и системное.
"До конца первого квартала следующего года мы планируем сформировать подробную дорожную карту совместной работы, в которую войдут образовательные, кадровые и технологические направления", - заметил собеседник агентства.
Это позволит, считает Новицкий, "вовлекать студентов в реальные проекты и формировать устойчивый кадровый и технологический задел для отрасли".
"Открытие лаборатории расширяет инфраструктуру Аэрокосмической долины и создает дополнительные возможности для взаимодействия бизнеса, образования и инновационной экосистемы", - заключил он.