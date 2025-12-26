https://ria.ru/20251226/moskva-2064954180.html
Ликсутов рассказал о новых поездах в московском метро
Ликсутов рассказал о новых поездах в московском метро
Ликсутов: первые поезда «Москва-2026» полностью готовы к беспилотному управлению
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Серия "Москва-2026", первые поезда которой уже начали перевозить пассажиров на Замоскворецкой линии московского метро, сохранила ключевые преимущества поездов "Москва-2024", но при этом состав практически полностью подготовлен под будущее беспилотное управление, сообщил в интервью РИА Новости и газете "Метро" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Мы каждые два года стараемся добавить полезные нововведения для пассажиров в наши составы метро серии "Москва". Решение о том, что мы приобретаем поезд "Москва-2026", было принято мэром города на Петербургском экономическом форуме, и там же были подписаны соглашения о поставке. Обкатка первых поездов началась в ноябре, а уже в декабре первые составы "Москва-2026" стали перевозить пассажиров Замоскворецкой линии", - рассказал Ликсутов
Он отметил, что масштабное поступление поездов "Москва-2026" будет в 2026 году.
"Поезд "Москва-2026" сохранил ключевые преимущества предыдущей серии, при этом он практически полностью подготовлен под будущее беспилотное управление. Мое мнение: составы серии "Москва-2024" – одни из лучших в мире. И главное – пассажирам поезд нравится. Мы проводили ряд опросов, результаты которых на это прямо указывают. А серия "Москва 2026" – еще лучше, привлекательнее и технологичнее", - добавил вице-мэр.