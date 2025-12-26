Рейтинг@Mail.ru
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/moskva-2064943619.html
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег
Небольшой снег и температура от минус 15 до минус 10 градусов ожидает Московский регион в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:05:00+03:00
2025-12-26T17:05:00+03:00
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_0:180:3456:2124_1920x0_80_0_0_8c8f5884966c548829e236283d8376f5.jpg
https://ria.ru/20251224/samarkand-2064233422.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16221/10/162211028_192:0:3264:2304_1920x0_80_0_0_a926dd19db3e1fae3bd41fc1b7a503cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, новый год
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Новый год
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег

В Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег и мороз до минус 10 градусов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Небольшой снег и температура от минус 15 до минус 10 градусов ожидает Московский регион в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
"Тридцать первого декабря в Москве и Московской области ожидается облачная погода, возможен небольшой снег, температура ночью от минус 15 до минус 10 градусов, днем - от минус 11 до минус 6 градусов", - сказали в Гидрометцентре.
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за погоды
24 декабря, 07:20
 
ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала