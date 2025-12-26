https://ria.ru/20251226/moskva-2064943619.html
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег
В Москве и области в новогоднюю ночь ожидается небольшой снег
Небольшой снег и температура от минус 15 до минус 10 градусов ожидает Московский регион в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 26.12.2025
