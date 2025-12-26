Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор начал проверку после выявления в Aloe Vera техжидкости
16:56 26.12.2025 (обновлено: 17:03 26.12.2025)
Роспотребнадзор начал проверку после выявления в Aloe Vera техжидкости
Роспотребнадзор начал проверку после выявления в Aloe Vera техжидкости
Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидрасследование из-за информации о выявлении в напитке Aloe Vera, предположительно, технической жидкости в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:56:00+03:00
2025-12-26T17:03:00+03:00
Роспотребнадзор начал проверку после выявления в Aloe Vera техжидкости

© Кадр видео из соцсетейРаботники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидрасследование из-за информации о выявлении в напитке Aloe Vera, предположительно, технической жидкости в сетевом магазине "Магнит", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон. Позже пресс-служба торговой сети сообщила, что ретейлер снимает с продажи напиток и проведет внеплановую проверку.
"По поручению центрального аппарата Роспотребнадзора управлением ведомства по городу Москве в связи с публикацией в Telegram‑канале Mash информации о том, что в сетевом магазине "Магнит" в Новой Москве реализуется пищевая продукция - негазированный напиток Aloe Vera, предположительно, содержащий техническую жидкость, представляющую угрозу здоровью граждан, незамедлительно начато расследование. В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что юридическому лицу сети магазинов "Магнит" выдано предписание о приостановке реализации всей партии напитка Aloe Vera, поставленной в сеть.
"Роспотребнадзором в целях пресечения оборота опасного напитка также приняты срочные меры по приостановлению реализации указанной продукции в розничных точках продаж при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак", - добавили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с "мышиной лихорадкой"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
