Роспотребнадзор начал проверку после выявления в Aloe Vera техжидкости

Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон

Работники магазина "Магнит" в Москве обнаружили в четырёх бутылках напитка "Алоэ Вера" ацетон

Там уточнили, что юридическому лицу сети магазинов "Магнит" выдано предписание о приостановке реализации всей партии напитка Aloe Vera, поставленной в сеть.

"Роспотребнадзором в целях пресечения оборота опасного напитка также приняты срочные меры по приостановлению реализации указанной продукции в розничных точках продаж при помощи государственной информационной системы маркировки "Честный знак", - добавили в Роспотребнадзоре.