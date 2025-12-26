https://ria.ru/20251226/moskva-2064922472.html
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице в выходные
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице в выходные - РИА Новости, 26.12.2025
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице в выходные
Спасатели предупредили о сильном снеге и гололедице с вечера субботы до утра воскресенья в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 26.12.2025
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице в выходные
Спасатели предупредили о сильном снеге и гололедице до утра воскресенья в Москве