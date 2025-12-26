Рейтинг@Mail.ru
16:00 26.12.2025 (обновлено: 16:19 26.12.2025)
МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололедице в выходные
Спасатели предупредили о сильном снеге и гололедице с вечера субботы до утра воскресенья в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 26.12.2025
общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Прохожие гуляют с собаками в сквере на Ленинском проспекте в Москве после снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном снеге и гололедице с вечера субботы до утра воскресенья в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России.
"В период с 20 часов 27 декабря до 10 часов 28 декабря на территории города Москвы ожидается снег, местами сильный; гололедица на дорогах", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей быть внимательными за рулем и парковаться в безопасных местах, а пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Снегопад - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
МЧС предупредило о метели и гололедице в Подмосковье
