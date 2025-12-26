В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мороз до минус 10 градусов, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве, сугробы продолжат постепенно расти, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в субботу, в тылу циклона, преимущественно ночью и утром пройдут скоротечные снежные заряды небольшой интенсивности, немного похолодает, в течение суток температура воздуха от 0 до минус 3, на дорогах образуется гололедица.