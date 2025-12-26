https://ria.ru/20251226/moskva-2064893654.html
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед
Мороз до минус 10 градусов, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве, сугробы продолжат постепенно расти, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мороз до минус 10 градусов, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве, сугробы продолжат постепенно расти, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, продолжат постепенно расти. Достойный зимний финал и лучшая в мире русская зима уходящего года", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что в субботу, в тылу циклона, преимущественно ночью и утром пройдут скоротечные снежные заряды небольшой интенсивности, немного похолодает, в течение суток температура воздуха от 0 до минус 3, на дорогах образуется гололедица.
"В воскресенье на Москву
выйдет очередной циклон, который принесет более мощную порцию снегопадов. Столбики термометров опустятся вниз до минус 3 - минус 6", - уточнил Тишковец.