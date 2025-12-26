Рейтинг@Mail.ru
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 26.12.2025 (обновлено: 14:55 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/moskva-2064893654.html
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед
Мороз до минус 10 градусов, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве, сугробы продолжат постепенно расти, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:50:00+03:00
2025-12-26T14:55:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064842426_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ec5f8f07ea76a192d61fbba89bbec0d.jpg
https://ria.ru/20251224/pogoda-2064314755.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064842426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_20a83c2b3bb20148d433fd1f6bea4a8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, новый год
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Новый год
В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы и гололед

В Москве в последние дни декабря ожидаются морозы до минус 10 и снегопады

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве во время снегопада
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве во время снегопада
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Мороз до минус 10 градусов, снегопады и гололедица ожидаются в последние дни декабря в Москве, сугробы продолжат постепенно расти, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 - минус 10. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, продолжат постепенно расти. Достойный зимний финал и лучшая в мире русская зима уходящего года", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в субботу, в тылу циклона, преимущественно ночью и утром пройдут скоротечные снежные заряды небольшой интенсивности, немного похолодает, в течение суток температура воздуха от 0 до минус 3, на дорогах образуется гололедица.
"В воскресенье на Москву выйдет очередной циклон, который принесет более мощную порцию снегопадов. Столбики термометров опустятся вниз до минус 3 - минус 6", - уточнил Тишковец.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
24 декабря, 12:31
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала