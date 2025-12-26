Рейтинг@Mail.ru
В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:30 26.12.2025 (обновлено: 14:37 26.12.2025)
В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада
В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада в городе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
москва
москва, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада

Горслужбы Москвы ликвидируют последствия снегопада в городе

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Уборка снега на Кузнецком мосту в Москве. 26 декабря 2025
Уборка снега на Кузнецком мосту в Москве. 26 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Уборка снега на Кузнецком мосту в Москве. 26 декабря 2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада в городе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Повсеместно в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в пятницу в столице возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
