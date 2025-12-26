В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада

Уборка снега на Кузнецком мосту в Москве. 26 декабря 2025

Уборка снега на Кузнецком мосту в Москве. 26 декабря 2025

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада в городе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

"Повсеместно в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.