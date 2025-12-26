https://ria.ru/20251226/moskva-2064883295.html
В Москве городские службы ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада в городе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада в городе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы ликвидируют последствия снегопада. По мере выпадения осадков коммунальная техника проводит сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Повсеместно в течение светового дня проводятся работы по очистке крыш жилых домов от снега. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограждения", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в пятницу в столице возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду.