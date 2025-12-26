В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2011 года построили и реконструировали свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. За 15 лет реконструировали свыше 1,1 тысячи километров газопроводов и построили более 700 километров", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что для реализации проектов специалисты акционерного общества "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.

"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил Бирюков.