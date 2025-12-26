Рейтинг@Mail.ru
В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:15 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/moskva-2064848556.html
В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано
В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано - РИА Новости, 26.12.2025
В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано
Специалисты комплекса городского хозяйства с 2011 года построили и реконструировали свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:15:00+03:00
2025-12-26T13:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg
https://realty.ria.ru/20251226/moskva-2064583191.html
https://realty.ria.ru/20251225/moek-2064562996.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_baae7132cf1d68e1d72174897467d340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз
В Москве более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано

Более 1,8 тыс км газопроводов построено и реконструировано в Москве за 15 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства с 2011 года построили и реконструировали свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. За 15 лет реконструировали свыше 1,1 тысячи километров газопроводов и построили более 700 километров", - рассказал Бирюков.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сказка каждый день". Что москвичи и туристы думают о новогодней Москве
Вчера, 10:00
Заммэра отметил, что для реализации проектов специалисты акционерного общества "Мосгаз" используют комбинированный метод прокладки труб: традиционный открытый способ и бестраншейные технологии, которые применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации.
"Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей. При строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил Бирюков.
Он подчеркнул, что продолжается оснащение столичных газовых сетей запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.
Девушка использует нотбук - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МОЭК запустила сервис для проверки способа расчетов за тепло и воду
25 декабря, 12:42
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала