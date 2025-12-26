Более 450 км воздушных линий убрали под землю по программе "Чистое небо"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В столице в этом году убрали под землю более 450 километров воздушных линий на благоустроенных магистралях, набережных, улицах и в других общественных пространствах в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 1,3 тысячи километров кабелей, в том числе только в этом году - свыше 450 километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что работы прошли на трех вылетных магистралях - Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и других объектах.
"Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств во всех административных округах. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов и интернет-провайдеров. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что благодаря программе "Чистое небо" стала возможна более эффективная работа уникального Московского авиационного центра. Теперь для оказания экстренной помощи пострадавшим пилоты могут приземляться даже на узких улицах.
