Более 450 км воздушных линий убрали под землю по программе "Чистое небо"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В столице в этом году убрали под землю более 450 километров воздушных линий на благоустроенных магистралях, набережных, улицах и в других общественных пространствах в рамках программы "Чистое небо", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Программа "Чистое небо" стартовала в 2015 году, когда в ходе реализации масштабных проектов благоустройства было принято решение освободить центральную часть города и ключевые магистрали от воздушных линий. За прошедший период убрали в кабельную канализацию более 1,3 тысячи километров кабелей, в том числе только в этом году - свыше 450 километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы прошли на трех вылетных магистралях - Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, на проспекте Академика Сахарова, территории олимпийского комплекса "Лужники" и других объектах.

"Устройство кабельной канализации сегодня является важной частью работ по комплексному благоустройству городских территорий и пространств во всех административных округах. Убираем под землю кабели питания и управления наружным освещением, провода мобильных операторов и интернет-провайдеров. Все они размещаются в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии", - добавил он.